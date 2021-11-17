Жителям Китая сделали свыше 2,4 млрд прививок от коронавируса - власти

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские медики в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали жителям страны свыше 2,4 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как следует из заявления на официальном сайте ведомства, по данным на 16 ноября, в стране было сделано 2 402 897 000 прививок от коронавируса нового типа.

Госкомитет не уточняет, сколько жителей страны прошли полный курс вакцинации. Однако 30 октября власти страны сообщали о завершении вакцинации 1,07 млрд жителей страны. Население Китая составляет 1,41 млрд. В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей.

Помимо иммунизации взрослых власти Китая активно прививают подростков и детей. В июле была запущена вакцинация лиц в возрасте от 15 до 17 лет, затем - от 12 до 14. В конце октября ряд регионов приступил к вакцинации детей от 3 до 11 лет. По данным на 13 ноября, китайские медики вакцинировали от COVID-19 около 84,4 млн детей от 3 до 11 лет.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года.