Шесть стран НАТО попали в топ-10 получателей секретного экспорта из России - СМИ

12:00 Источник: РБК

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированных РБК. В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию — с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн. В десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места).

Крупнейшим покупателем российской SSSS-продукции второй год подряд является Алжир.