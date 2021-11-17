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НОВОСТИ

Сергунина: На столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

10:58 17.11.2021

На портале mos.ru теперь доступна функция видеоконсультаций со специалистами госуслуг и городских ведомств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Сергунина, заммэра столицы, рассказала, что благодаря новой функции горожане могут значительно экономить время: «Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, необязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке - столичном портале mos.ru».

Отмечается, что за сутки до назначенного времени mos.ru отправит напоминание в личный кабинет и на электронную почту, также в нем будет содержаться ссылка на видеоконференцию. Кроме того, прямо во время конференции можно направить профильному сотруднику необходимые, заранее отсканированные, документы, загрузив их на сервис прямо во время консультации.

Москвичам доступны два вида видеоконсультаций: консультация со специалистом учреждения и личный прием у руководителя ведомства либо его уполномоченного представителя. Для этого нужно заполнить электронную форму, указав свои личные данные, а также выбрать время встречи. Если сведения о пользователе доступны в личном кабинете, то они перенесутся в онлайн-форму, пользователи mos.ru могут отменить запись, если потребуется.

В сообщении подчеркивается: «Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты городского департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые решения, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями».

Возможность проконсультироваться в режиме онлайн со специалистами центров госуслуг и столичных ведомств появились в 2020 году. Отмечается, что на nos.ru планируется расширение списка организаций и органов власти, присоединившихся к сервису видеоконференций.

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