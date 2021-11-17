В России зафиксировали 1 247 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 626, до 9 182 538. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 388, что стало максимумом с начала пандемии. Всего, по данным штаба, уже выздоровели 7 882 836, или 85,8%, заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 247 против 1 240 днем ранее, до 259 084. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 241 летальный исход за сутки - был зарегистрирован 13 ноября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.