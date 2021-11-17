Продлить договор аренды в мобильной версии СберБанк Онлайн теперь можно с дебетовой карты банка

11:30

В рамках расширения Сбербанком возможности дистанционного продления аренды сейфа пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн могут продлить договор аренды сейфа не только со своего счета, но и со счета банковской карты.

Сервис продления аренды сейфа теперь есть и в мобильном приложении, и в веб-версии СберБанк Онлайн. Продление договоров простой аренды в мобильном приложении СберБанк Онлайн стало доступно клиентам с 2020 года, в настоящий момент свыше 40% договоров аренды сейфов клиентами Сбера продлеваются дистанционно.

«Мы продолжаем расширять линейку цифровых сервисов по продукту Аренда индивидуальных сейфов. С запуском продления договора аренды с дебетовой карты банка мы сделали этот сервис ещё более доступным для наших клиентов. Индивидуальные сейфы — совсем физический продукт, но тоже может быть в digital. Благодаря этому внедрению мы ожидаем, что уже до конца этого года почти половина арендаторов — пользователей мобильного приложения и веб-версии СберБанк Онлайн будут продлевать договоры аренды своего сейфа без визита в банк», — сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.