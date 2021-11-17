В Москве выявили 2 966 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 966 против 2 606 днем ранее, до 1 904 523. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 32 973 человека (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.