Польские силовики отразили новую попытку штурма границы из Белоруссии - спецслужбы Польши

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, сопровождавшуюся применением лазеров и петард. Соответствующее сообщение разместил в среду в "Твиттере" пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни", - утверждает он.

"Попытка была пресечена", - резюмировал Жарын.