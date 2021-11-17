Польские силовики отразили новую попытку штурма границы из Белоруссии - спецслужбы Польши
12:20 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, сопровождавшуюся применением лазеров и петард. Соответствующее сообщение разместил в среду в "Твиттере" пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
"Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни", - утверждает он.
"Попытка была пресечена", - резюмировал Жарын.
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