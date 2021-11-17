Басманный суд оштрафовал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

12:32 Источник: НГ-Online

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду в эфире. Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией 4 июня 2021 года церемонии вручения «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света».

Отмечается, что в эфире канала были продемонстрированы материалы, пропагандирующие ЛГБТ, а именно: певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма. После чего эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре: представители регулятора пообещали проверить церемонию на гей-пропаганду.

Вера Цветкова