Басманный суд оштрафовал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
12:32 17.11.2021 Источник: НГ-Online
Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду в эфире. Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией 4 июня 2021 года церемонии вручения «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света».
Отмечается, что в эфире канала были продемонстрированы материалы, пропагандирующие ЛГБТ, а именно: певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма. После чего эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре: представители регулятора пообещали проверить церемонию на гей-пропаганду.
Вера Цветкова
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