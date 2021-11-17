Энергетический кризис в ЕС и реализация "Северного потока - 2" не связаны - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетический кризис в Европе и реализация проекта "Северный поток - 2" не зависят друг от друга. Об этом в среду заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.