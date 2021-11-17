Для трехстороннего контакта Путина, Алиева и Пашиняна нужно согласие всех сторон - Песков
13:05 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для трехстороннего контакта президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна необходимы согласие и готовность всех сторон, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможны, необходимы согласие и готовность трех сторон на это", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
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