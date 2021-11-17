В ближайшее время в Афганистане может произойти полный крах экономики и соцсферы - ОДКБ
13:20 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полный крах экономики, социальной сферы, а также гуманитарная катастрофа могут в ближайшее время наступить в Афганистане, считает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
"Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы", - заявил он в среду на встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ в Москве.
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