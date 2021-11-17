Украинские силовики провели учения у границы с Крымом
13:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом, сообщило в среду командование силовой операции в Донбассе.
"На одном из полигонов боевой подготовки у границы с временно оккупированной территорией Крыма состоялось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации", - говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".
По легенде учений, фронтовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, который пытался сломить оборону. В пресс-службе командования отметили, что главной целью учений было "своевременное и новаторское решение военными поставленных задач".
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