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Более 4 млн бездомных животных живет в России - исследование

14:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество бездомных кошек и собак в России составляет 4,1 млн. Это составляет 6% от общей мировой популяции животных на улице в девяти крупнейших странах, свидетельствуют данные исследования компании Mars Petcare, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Наша страна занимает пятую строчку среди девяти стран (исследование проводилось в России, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Китае, Мексике, США и ЮАР - прим. ТАСС) с 4,1 млн бездомных животных, из которых 3,2 млн - это бездомные кошки, 735 тыс. - бездомные собаки, а 144 тыс. - питомцы в приютах. В процентном соотношении бездомная популяция в России составляет 6% от общей", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что Россия занимает второе место по процентному соотношению числа бездомных животных к общемировому количеству и располагается между Великобританией и Германией (5% и 7% соответственно). "В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видит 39% и 38% россиян", - сообщают исследователи.

Уровень отказа от домашних животных в России составляет 26% и близок к мировому (28%), однако кошкам новый дом в России искали чаще чем в мире (21% против 13%), в то время как собакам - вдвое реже (9% против 18%).

Данные исследования говорят о том, что в России о существовании приютов для бездомных животных знают лучше всего в мире - 96% респондентов. Однако о конкретных приютах в месте своего проживания знает лишь 30% опрошенных. "Тем не менее 55% жителей страны не рассматривают возможность забрать животное из приюта (в мире - 37%). Больше всего россиян, готовых пойти на данный шаг, беспокоит физическое состояние питомца (67%) и информация о текущем поведении питомца (88%)", - отмечается в сообщении.

Исследование основано на данных 200 глобальных и локальных источников, а также анкетировании более 15 тысяч человек. Mars Petcare - это бизнес-сегмент компании Mars, Incorporated, представленный более чем в 50 странах мира. Главной целью которого является стремление улучшить жизнь домашних животных.

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