Визуальный персонаж от Сбера Елена стала соведущей телеканала РБК

13:44

Фото и видеоматериалы предоставлены SberDevices

Виртуальная ведущая Елена, разработанная командой Visper от SberDevices, стала соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК, она будет появляться в эфире до 26 ноября, в том числе в разделе «Видео дня» на главной странице РБК

Программа «Рынки» выходит в эфир каждый час по будням с 7:00 до 18:30 и в 21:20 в формате большого итогового выпуска дает информацию о главных событиях мировых фондовых рынков. Программа «Календарь инвестора» выходит в эфир по будням с 10:00 до 19:00 и позволяет не пропустить важные корпоративные события.

Елена – фотореалистичный визуальный персонаж, созданный подразделением SberDevices. Образ визуализации можно выбрать на свой вкус - от персонажа мультфильма до реального человека, визуализация может использоваться в различных сферах, в том числе на телевидении, информационных сайтах, осуществлять навигацию в торговых и медцентрах, госучреждениях.

«Платформа Visper довольно молодая, но она быстро развивается, а с ней и персонажи, которых мы создаем. Так, например, недавно они научились говорить на английском языке. Нам приятно видеть, как каждый день они появляются все в новых образах и функциях, а Елена теперь и на телевидении! Мы рады сотрудничеству с РБК по этому проекту и надеемся, что наша самая первая виртуальная ведущая откроет для себя и новые темы выпусков», — прокомментировал проект старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов.

По словам Ильи Доронова, управляющего директора телеканала РБК «это интересный и важный эксперимент. Подобные технологии развиваются во всём мире, и через какое-то время мы увидим подобных виртуальных ведущих на многих каналах. Поэтому нам особенно приятно, что мы стали первыми, кто решился испытать Елену в эфире телеканала».