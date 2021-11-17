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Увеличение поставок газа в Европу по действующим маршрутам - коммерческий вопрос - Песков

14:12 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение поставок российского газа в Европу по существующим маршрутам зависит от прямых договоренностей между поставщиками и получателями, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, означает ли задержка с сертификацией оператора газопровода "Северный поток-2", что РФ может увеличить поставки для стабилизации на европейском газовом рынке.

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