Полицию в РФ не освободят от ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспорта

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норма о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта, не вошла в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции ко второму чтению. Соответствующая поправка в среду одобрена профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, текст есть в распоряжении ТАСС.

Правительственный законопроект, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. В редакции первого чтения предлагалось установить, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены [законодательством]". Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.