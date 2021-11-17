Полицию в РФ не освободят от ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспорта
14:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норма о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта, не вошла в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции ко второму чтению. Соответствующая поправка в среду одобрена профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, текст есть в распоряжении ТАСС.
Правительственный законопроект, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. В редакции первого чтения предлагалось установить, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены [законодательством]". Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.
НОВОСТИ
- 16:00 17.11.2021
- ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году
- 15:58 17.11.2021
- В Москве состоялось открытие большого торгового центра "Смоленский пассаж"
- 15:32 17.11.2021
- ФРГ не признает легитимность Лукашенко как президента - кабмин страны
- 15:30 17.11.2021
- Сбербанк предоставит кредит 800 млн долларов США на строительство АЭС «Аккую» в Турции
- 15:12 17.11.2021
- В Швеции поддержали создание военно-тренировочной базы на Украине
- 15:00 17.11.2021
- Зеленский не прочь спровоцировать какие-либо инциденты в надежде на помощь Запада - Лавров
- 14:57 17.11.2021
- Доходы бюджета от предпринимателей со специальными налоговыми режимами растут в Москве
- 14:30 17.11.2021
- Сбер запустил калькулятор социальных выплат
- 14:14 17.11.2021
- Сбер профинансировал строительство бизнес-пространства, соответствующего стандартам ESG в девелопменте
- 14:12 17.11.2021
- Увеличение поставок газа в Европу по действующим маршрутам - коммерческий вопрос - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать