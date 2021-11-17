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Полицию в РФ не освободят от ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспорта

14:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норма о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта, не вошла в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции ко второму чтению. Соответствующая поправка в среду одобрена профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, текст есть в распоряжении ТАСС.

Правительственный законопроект, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. В редакции первого чтения предлагалось установить, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены [законодательством]". Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.

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