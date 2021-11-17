Сбер профинансировал строительство бизнес-пространства, соответствующего стандартам ESG в девелопменте

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Сбер предоставил ГК COLDY мезонин и проектное финансирование на общую сумму 7 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство инновационного бизнес-пространства класса «А» TALLER, включая рефинансирование предоставленного ранее СберИнвестом кредита. TALLER станет одним из первых девелоперских проектов в коммерческой недвижимости, реализуемых с использованием счетов эскроу, открытых в Сбере, обеспечивающих своевременные расчеты между покупателями и продавцами и позволяющих профинансировать бизнес по сниженной процентной ставке.

Общая площадь бизнес-пространства TALLER составит более 46 тысяч кв. м., объект будет сертифицирован в соответствии с современными экостандартами, (BREEAM и LEED), энергией здание будут обеспечивать солнечные батареи и напольные панели-генераторы PAVEGEN, преобразующие шаги в электрическую энергию.Комплекс будет возведен в Павелецком деловом районе, площади могут быть реализованы как небольшими лотами, так и этажами и целым зданием. Также комплекс будет обладать собственной инфраструктурой, включающей в себя точки общепита, магазины и собственный закрытый парк.

«Сбер активно поддерживает и помогает развитию рынка коммерческой недвижимости. Ярким примером нашей клиентоцентричности является реализация пилотной сделки TALLER в 2020 году на этапе предпроектного финансирования до получения разрешения на строительство, что стало поводом для запуска нового продукта – “Проектный бридж” в коммерческой недвижимости. Кроме того, мы высоко ценим проекты, поддерживающие ESG-повестку. Экологичность материалов, акцент на генерации солнечной энергии, комфорт и безопасность для людей, которые будут работать в этом комплексе — важные факторы, которыми мы руководствовались, принимая решение о выделении средств для финансирования данного проекта», — сообщил управляющий директор Управления собственных инвестиций Сбербанка Джеймс Корриган.

Дмитрий Крючков, Председатель Совета директоров COLDY, со своей стороны отметил: «Новое бизнес-пространство TALLER, основанное на принципах устойчивого развития, позволит задать новый уровень ESG-проектам, продемонстрировать передовые технические решения вкупе с ИИ-системой. Проект реализуется с применением двух значимых рыночных продуктов для сегмента коммерческой недвижимости: долгосрочной ипотеки и ДДУ с использованием эскроу-счетов в Сбере».