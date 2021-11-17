Сбер запустил калькулятор социальных выплат
14:30 17.11.2021
Сбер запустил новый сервис — калькулятор социальных выплат. Инструмент размещён на сайте СберБанка и позволяет узнать размер федеральных и региональных пособий, положенных гражданину, а так же как и где можно оформить выплаты и необходимые для этого документы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать место регистрации, что позволит увидеть региональные выплаты, и категорию получателя, например: студент, безработный, участник ВОВ - это даст возможность увидеть дополнительные, положенные данным категориям граждан выплаты.
Также выбирается жизненная ситуация гражданина, например, возраст старше 55 лет. В этом случае калькулятор покажет все пособия, которые положены для категории лиц данного возраста.
После расчёта гражданин увидит перечень всех положенных ему пособий и ориентировочные суммы выплат, сможет узнать где и как можно оформить пособия и перечень необходимых для этого документов. На той же странице можно оформить карту МИР, если её еще нет. Для оформления пособия клиенту необходимо собрать пакет документов, указанных в калькуляторе и передать их в орган, осуществляющий выплату/принимающий документы, которые также отражены для каждой выплаты, указав там реквизиты СберКарты МИР.
«Это уникальный сервис, разработанный Сбером. У граждан появилась возможность получить информацию обо всех выплатах, порядке и месте их оформления, а также сориентироваться по суммам выплат в одном месте. Теперь не нужно искать информацию в разрозненных источниках и законодательных актах по каждой выплате отдельно. В нашем калькуляторе собраны как федеральные, так и региональные выплаты. Также карту для получения выплат можно оформить сразу на этой же странице сайта. СберКарта МИР является бесплатной при зачислении на неё социальных пособий и пенсий, а также имеет ряд других преимуществ», — говорит директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.
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