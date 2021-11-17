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Зеленский не прочь спровоцировать какие-либо инциденты в надежде на помощь Запада - Лавров

15:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не прочь спровоцировать какие-либо инциденты в Донбассе с расчетом на помощь со стороны Запада. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет", - сказал Лавров.

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