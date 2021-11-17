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В Швеции поддержали создание военно-тренировочной базы на Украине

15:12 17.11.2021 Источник: Газета.Ru

За создание военно-тренировочной базы на Украине выступило Министерство обороны Швеции. Об этом сообщил глава ведомства Петер Гульквист, пишет издание «Европейская правда».

Стокгольм поддерживает предложение, поступившее от балтийских стран, отметил Гульквист. Он прокомментировал: «Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины».

Швеция, по словам главы ведомства, допускает размещение своего контингента на Украине. Он также напомнил о беспокоящем Европу миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии, но происходящее на Украине, подчеркнул представитель Швеции, всегда остается актуальным.  Газета.Ru

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