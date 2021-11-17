ФРГ не признает легитимность Лукашенко как президента - кабмин страны
15:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают", - сказал он. "Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко - чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)", - подчеркнул Зайберт, отметив, что мигранты начали получать первую помощь на месте.
"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - сказал Зайберт.
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