0
0
87
НОВОСТИ

ФРГ не признает легитимность Лукашенко как президента - кабмин страны

15:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают", - сказал он. "Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко - чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)", - подчеркнул Зайберт, отметив, что мигранты начали получать первую помощь на месте.

"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - сказал Зайберт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 17.11.2021
ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году
0
21
15:58 17.11.2021
В Москве состоялось открытие большого торгового центра "Смоленский пассаж"
0
0
15:30 17.11.2021
Сбербанк предоставит кредит 800 млн долларов США на строительство АЭС «Аккую» в Турции
0
79
15:12 17.11.2021
В Швеции поддержали создание военно-тренировочной базы на Украине
0
128
15:00 17.11.2021
Зеленский не прочь спровоцировать какие-либо инциденты в надежде на помощь Запада - Лавров
0
140
14:57 17.11.2021
Доходы бюджета от предпринимателей со специальными налоговыми режимами растут в Москве
0
123
14:32 17.11.2021
Полицию в РФ не освободят от ответственности за вред, причиненный при вскрытии транспорта
0
184
14:30 17.11.2021
Сбер запустил калькулятор социальных выплат
0
179
14:14 17.11.2021
Сбер профинансировал строительство бизнес-пространства, соответствующего стандартам ESG в девелопменте
0
177
14:12 17.11.2021
Увеличение поставок газа в Европу по действующим маршрутам - коммерческий вопрос - Песков
0
210

Возврат к списку