Доходы бюджета от предпринимателей со специальными налоговыми режимами растут в Москве

14:57

Поступления в московский бюджет от представителей малого и среднего бизнеса, работающих в специальных налоговых режимах, за 10 месяцев 2021 года увеличились на 41%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики иимущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, «УСН - один из наиболее популярных налоговых режимов, используемых малым и средним бизнесом. В прошлом году динамика поступлений налога снизилась в связи с ограничениями в разгар пандемии, в результате которых компании ряда отраслей были вынуждены временно приостановить деятельность. Помимо этого, малое и среднее предпринимательство в наиболее пострадавших отраслях в прошлом году получило отсрочку по уплате налога за I квартал 2020 года с возможностью его уплаты в 2021 году и было освобождено от уплаты налога за II квартал».

В 2020 году в рамках разработанного городом комплекса антикризисных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса ИП получили субсидии, льготные кредиты, льготы по аренде, гранты, некоторые из которых продлили и на 2021 год. Также приняты новые меры поддержки, одной из которых является компенсация затрат на приобретение средств индивидуальной защиты.

Владимир Ефимов отметил рост поступлений налога от УСН за 10 месяцев 2021 года: «динамика поступлений налога от УСН за 10 месяцев 2021 года оказалась на 38,2% выше показателей января-октября докризисного 2019 года, что свидетельствует о восстановлении работы большинства отраслей малого бизнеса Москвы».

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил увеличение поступлений в бюджет от компаний, выбравших патентную систему налогообложения (ПСН): «За 10 месяцев текущего года поступления от ПСН достигли 3,8 млрд руб., на 11,1% превысив показатели аналогичного периода 2020 года и практически достигнув уровня 2019. В Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдающие в аренду помещения»,

В 2020 году был принят федеральный закон, расширяющий перечень видов деятельности, позволяющих применение ПСН.