ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в следующем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрение", - сказал он, выступая на международном форуме Московской биржи.