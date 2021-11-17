0
0
132
НОВОСТИ

Китай наращивает потенциал, позволяющий нанести удар первым, считает американский генерал

16:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США (ВС) генерал Джон Хайтен полагает, что Китай наращивает военный потенциал, который в перспективе может позволить Пекину первым нанести удар. С таким утверждением американский военачальник выступил в интервью телеканалу Си-би-эс, которое вышло в эфир во вторник.

Комментируя недавние испытания гиперзвукового оружия Китаем, Хайтен отметил: "Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от нее отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае". На вопрос журналиста о том, была ли поражена цель, Хайтен ответил: "Достаточно близко".

Говоря об этих и других разработках китайской стороны в военной сфере, он подчеркнул: "Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения". "Именно так, на мой взгляд, выглядит оружие такого типа", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 17.11.2021
Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
0
1
17:12 17.11.2021
Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября
0
72
17:00 17.11.2021
Запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта - источники Reuters
0
96
16:30 17.11.2021
Сбер, государственная компания «Российские автомобильные дороги» и «Автобан» подписали соглашение о сотрудничестве
0
125
16:12 17.11.2021
Кехман снял с репертуара МХАТа спектакль "Чудесный грузин" с Бузовой
0
144
16:00 17.11.2021
ЦБ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году
0
170
15:58 17.11.2021
В Москве состоялось открытие большого торгового центра "Смоленский пассаж"
0
153
15:32 17.11.2021
ФРГ не признает легитимность Лукашенко как президента - кабмин страны
0
195
15:30 17.11.2021
Сбербанк предоставит кредит 800 млн долларов США на строительство АЭС «Аккую» в Турции
0
185
15:12 17.11.2021
В Швеции поддержали создание военно-тренировочной базы на Украине
0
266

Возврат к списку