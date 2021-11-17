Китай наращивает потенциал, позволяющий нанести удар первым, считает американский генерал

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США (ВС) генерал Джон Хайтен полагает, что Китай наращивает военный потенциал, который в перспективе может позволить Пекину первым нанести удар. С таким утверждением американский военачальник выступил в интервью телеканалу Си-би-эс, которое вышло в эфир во вторник.

Комментируя недавние испытания гиперзвукового оружия Китаем, Хайтен отметил: "Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от нее отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае". На вопрос журналиста о том, была ли поражена цель, Хайтен ответил: "Достаточно близко".

Говоря об этих и других разработках китайской стороны в военной сфере, он подчеркнул: "Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения". "Именно так, на мой взгляд, выглядит оружие такого типа", - добавил он.