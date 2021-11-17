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НОВОСТИ

В Москве состоялось открытие большого торгового центра "Смоленский пассаж"

15:58 17.11.2021

Торговый центр «Смоленский пассаж» распахнул свои двери для посетителей в районе Смоленской площади. Как рассказал в ходе открытия гендиректор "Корпорация А.Н.Д." Саит-Салам Гуцериев, в проект было инвестировано 175 млн долларов, сообщает ТАСС.

Большую часть здания занимает универсальный магазин "Стокманн", также в торговом зале разместились магазин бытовой техники "М-Видео", кафе и рестораны. Ожидается открытие нового кинотеатра "Пять звезд", где будут демонстрировать авторские проекты и фестивальное кино.

Как рассказал Гуцериев, созданием уникальной архитектуры торгового центра занималась британская компания Chapman Taylor. В здании общей площадью 58,5 тыс. кв.м. 11 надземных и 4 подземных этажа, имеются застекленные террасы и смотровые площадки.

Он сообщил, что количество посетителей торгового центра с каждым днем возрастает, несмотря на введение антиковидных ограничений и обязательный QR-код с 1 февраля 2022 года.

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