Сбер, государственная компания «Российские автомобильные дороги» и «Автобан» подписали соглашение о сотрудничестве

16:30

Сбер, госкомпания «Российские автомобильные дороги» и АО Дорожно-строительной компанией «Автобан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере дорожной инфраструктуры. Соглашение подписано Анатолием Поповым, заместителем Председателя Правления Сбербанка, Вячеславом Петушенко, председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» и Алексеем Андреевым, генеральным директором «Автобана».

Договоренности касаются стратегического сотрудничества в области развития дорожного сервиса, его объектов, многофункциональных зон, улучшения качества, а также обобщению российского и международного опыта по благоустройству придорожных территорий.

Многофункциональные зоны дорожного сервиса призваны обеспечить пользователей дорогами полным списком услуг в границах одной зоны и включают места для стоянки транспорта, многотопливные автозаправочные станции (в том числе для электротранспорта), санитарно-бытовые объекты, зоны отдыха, пункты общественного питания и торговли, мотели и кемпинги, станции технического обслуживания, а также зоны рекреации пользователей (детские площадки, места для занятий спортом и т. д.)

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка в связи с подписанием документа отметил: «Дорожная инфраструктура — это не просто асфальт, она включает в себя полный комплекс благоустройства стоянок, зон отдыха, ремонта и других элементов, которые позволяют сделать любой путь безопасным и комфортным. Для нас, как для крупнейшего банка страны, важно быть участниками этого процесса — процесса создания наилучшего клиентского опыта для всех водителей нашей страны. Уверен, что сотрудничество с нашими партнёрами уже скоро принесёт свои плоды».

Вячеслав Петушенко, Председатель правления государственной компании «Автодор» подчеркнул новые актуальные подходы в организации дорожного сервиса, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Автобаном и Сбербанком: «Надеюсь, что сотрудничество с Автобаном и Сбербанком придаст значительный импульс к созданию сети качественно новых объектов сервиса».

Алексей Андреев, генеральный директор «Автобана» отметил: «Придорожные территории обладают практически неограниченным потенциалом для мелкого, среднего и крупного бизнеса — для открытия крупных логистических центров и небольших кафе, автомастерских и заправок, мотелей и магазинов. Это гарантированный рост новых рабочих мест и налоговых поступлений».

Он считает, что только благоустроенные магистрали могут стать полноценной частью транспортной системы и будут привлекательны для водителей и местных жителей.