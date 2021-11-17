Запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта - источники Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет отложен до марта 2022 года. Об этом в среду агентству Рейтер сообщили источники в правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта 2022 года", - сказал один из собеседников, имя которого не раскрывается.