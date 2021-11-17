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НОВОСТИ

Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

17:12 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго Белоруссии сообщило о прекращении поставок электроэнергии на Украину с 18 ноября.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

В нем отмечается, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину "будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей".

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