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Тема QR-кодов в городском общественном транспорте пока не обсуждается - Попова

18:20 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <…> пока не поднималась», — сказала Попова.

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