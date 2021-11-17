Тема QR-кодов в городском общественном транспорте пока не обсуждается - Попова

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <…> пока не поднималась», — сказала Попова.