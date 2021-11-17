Британский F-35 упал в море после взлета с авианосца
19:10 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пилот британского [истребителя] F-35 c авианосца Queen Elizabeth сегодня утром катапультировался в ходе планового полета над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на борт корабля. В связи с тем, что [по факту инцидента] начато расследование, в настоящий момент было бы нецелесообразно сообщать дополнительные подробности», — говорится в сообщении.
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