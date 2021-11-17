Российский МИД решил обнародовать переписку глав МИД РФ, Франции и Германии по Украине

19:40

МИД РФ из-за искажения роли России во внутриукраинском урегулировании и подходе к проведению встречи в "нормандском формате" решил предать гласности дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции.

"В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

Содержание писем

29 октября Лавров в письме главам МИД Франции и Германии отметил важность продолжения посреднических усилий сторон в нормандском формате. Однако он подчеркнул, что возможная министерская встреча «должна быть хорошо подготовлена», включая разработку обстоятельного совместного заявления «с конкретными рекомендациями» Украине и республикам Донбасса как сторонам конфликта. Министр направил своим коллегам российский проект такого документа, после обсуждения которого предлагалось определить место и время переговоров.

В продолжение переписки глава МИД РФ указал, что полученный ответ от французской и немецкой сторон от 4 ноября «разочаровал». Так, он посетовал на заявления Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса о том, что в проекте РФ есть положения, которые «наверняка не будут приняты» в нормандском формате, в частности — «организация прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском». Лавров также подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ «абсолютно неудовлетворительно» справляется со своими обязанностями на Украине, а выполнять мандат она может «исключительно через упомянутый диалог». При этом Лавров раскритиковал альтернативный проект заявления, предложенный в ответ на российскую инициативу Францией и Германией в связи с их интерпретацией Минских договоренностей.

Комментируя предложенную коллегами дату встречи в Париже, 11 ноября, глава российского дипведомства подчеркнул, что РФ неоднократно объясняла немецким и французским партнерам первоочередное значение содержания любых возможных дискуссий и констатации положения дел с выполнением решений предыдущих саммитов. «Но даже абстрагируясь от вашего стремления подменить существо протокольными мероприятиями ради самих мероприятий, не могу не высказать недоумения по поводу предложенной даты», — указал он. Лавров добавил, что уведомил главу МИД Франции на полях саммита Группы двадцати в Риме о невозможности провести встречу в этот день из-за уже согласованной рабочей программы в Москве.(По агентству ТАСС)





