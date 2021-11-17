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Северная Корея не будет сотрудничать с МАГАТЭ - Представитель КНДР при ООН

20:26 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР не будет сотрудничать с МАГАТЭ до тех пор, пока организация, по мнению Пхеньяна, не перестанет проводить «враждебную политику США». Об этом заявил в среду представитель постпредства КНДР при ООН, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

«МАГАТЭ ежегодно предоставляет Генеральной Ассамблее доклад, который носит предвзятый характер по отношению к КНДР, при этом не упоминается враждебная политика США и ядерные угрозы в отношении нашей страны, являющиеся коренными причинами ядерной проблемы Корейского полуострова», — сказал дипломат. «МАГАТЭ не имеет ни квалификации, ни юрисдикции, чтобы требовать какой-либо „верификации“ по отношению к КНДР, которая не состоит в организации», — отметил он.

«Мы не будем никогда иметь дело с МАГАТЭ, пока агентство подыгрывает враждебной политике США», — подчеркнул представитель миссии.

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