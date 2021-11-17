Северная Корея не будет сотрудничать с МАГАТЭ - Представитель КНДР при ООН
20:26 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«МАГАТЭ ежегодно предоставляет Генеральной Ассамблее доклад, который носит предвзятый характер по отношению к КНДР, при этом не упоминается враждебная политика США и ядерные угрозы в отношении нашей страны, являющиеся коренными причинами ядерной проблемы Корейского полуострова», — сказал дипломат. «МАГАТЭ не имеет ни квалификации, ни юрисдикции, чтобы требовать какой-либо „верификации“ по отношению к КНДР, которая не состоит в организации», — отметил он.
«Мы не будем никогда иметь дело с МАГАТЭ, пока агентство подыгрывает враждебной политике США», — подчеркнул представитель миссии.
НОВОСТИ
- 20:06 17.11.2021
- Андрей Воробьев открыл в Клину памятник П.И. Чайковскому и проверил работы по благоустройству в парке «Сестрорецкий»
- 19:40 17.11.2021
- Российский МИД решил обнародовать переписку глав МИД РФ, Франции и Германии по Украине
- 19:25 17.11.2021
- Госдеп включил Россию в список стан - нарушителей свободы вероисповедания
- 19:10 17.11.2021
- Британский F-35 упал в море после взлета с авианосца
- 19:00 17.11.2021
- Россия и Китай обсуждают совместную добычу угля в Забайкалье
- 18:35 17.11.2021
- Ученые в США подсчитали, сколько ядерных боеголовок есть у Китая
- 18:20 17.11.2021
- Тема QR-кодов в городском общественном транспорте пока не обсуждается - Попова
- 17:40 17.11.2021
- Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
- 17:12 17.11.2021
- Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября
- 17:00 17.11.2021
- Запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта - источники Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать