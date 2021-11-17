Зампостпреда РФ в ООН: нападение на Крым — это нападение на Россию. На Украине это знают
22:06 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На базе этого документа просто невозможно серьезно обсуждать ситуацию с правами человека в Крыму. Гремучая смесь фантастики и триллера, — указал дипломат. — Между тем сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией. В отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».
По словам Кузьмина, жителям Крыма в составе Украины были уготованы «смерть, разрушения и унижение». «И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым — это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете», — отметил зампостпреда РФ при ООН.
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