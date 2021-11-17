Никаких секретных условий в договоре Молдавии с "Газпромом" нет - Санду
22:30 17.11.2021 Источник: Интерфакс
"Никаких секретных условий в договоре с "Газпромом" нет. Я бы тоже хотела, чтобы этот договор был опубликован, чтобы не было места для каких-либо спекуляций. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как решили", - сказала президент в среду вечером в ходе передачи на телеканале JurnalTV.
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