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НОВОСТИ

Никаких секретных условий в договоре Молдавии с "Газпромом" нет - Санду

22:30 17.11.2021 Источник: Интерфакс

Президент Молдавии Майя Санду опровергла утверждения о "тайных условиях" со стороны России при подписании договора на поставку газа в Молдавию.

"Никаких секретных условий в договоре с "Газпромом" нет. Я бы тоже хотела, чтобы этот договор был опубликован, чтобы не было места для каких-либо спекуляций. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как решили", - сказала президент в среду вечером в ходе передачи на телеканале JurnalTV.

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