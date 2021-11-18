Ливан стал третьей страной, ограничившей полеты в Минск в связи с миграционным кризисом
07:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Главное управление гражданской авиации Ливана обязало все авиакомпании, выполняющие рейсы из международного аэропорта [имени Рафика Харири] Бейрута, ограничить перевозки пассажиров в Минск, чтобы сократить количество потенциально нелегальных мигрантов в ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о решении администрации иракского аэропорта Эрбиля приостановить все полеты в Белоруссию. Кроме того, сирийская компания Cham Wings Airlines («Шам уингз эйрлайнз») также отменила авиарейсы в Минск.
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