Америка собирается впервые за 20 лет опередить Китай по инвестициям в инфраструктуру

07:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден надеется, что США благодаря подписанному им плану развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн смогут в следующем году впервые за 20 лет обогнать Китай по инвестициям в этой сфере. Об этом американский лидер заявил в среду, выступая в Детройте (штат Мичиган). Его речь транслировалась на сайте Белого дома.

«Вы знаете, до настоящего момента Китай лидировал в этой гонке. Это скоро изменится. Благодаря этому закону в следующем году впервые за 20 лет <…> американские инвестиции в инфраструктуру будут намного выше, чем китайские», — заявил Байден. «Этот закон предусматривает самые значительные инвестиции в дороги и мосты за последние 70 лет», — пояснил президент.