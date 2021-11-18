Америка собирается впервые за 20 лет опередить Китай по инвестициям в инфраструктуру
07:08 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы знаете, до настоящего момента Китай лидировал в этой гонке. Это скоро изменится. Благодаря этому закону в следующем году впервые за 20 лет <…> американские инвестиции в инфраструктуру будут намного выше, чем китайские», — заявил Байден. «Этот закон предусматривает самые значительные инвестиции в дороги и мосты за последние 70 лет», — пояснил президент.
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