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На учения POLARIS 21 Франция выведет почти половину своего военного флота

08:00 18.11.2021 Источник: Интерфакс

Франция в четверг начинает крупномасштабные военно-морские учения POLARIS 21, которые пройдут в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны, сообщили ее ВМС.

По имеющимся данным, в учениях, которые продлятся до 3 декабря, будет задействована практически половина всех кораблей французского военно-морского флота, в том числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), большой десантный корабль Tonnerre ("Тоннер") класса Mistral ("Мистраль"), ракетные фрегаты и атомные подводные лодки.

В учениях примут участие также части и подразделения ВВС и армии. Общая численность войск составит 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе 4 тыс. моряков, говорится в сообщении.

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