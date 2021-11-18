Валерий Рашкин опубликовал видео с признанием в убийстве лося
07:45 18.11.2021 Источник: Газета.Ru
Депутат Государственной Думы от партии КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение. В нем первый секретарь Московского городского комитета КПРФ признался в убийстве лося.
Парламентарий в обращении рассказал, что после длительного избирательного цикла — в сентябре прошли выборы в Госдуму – поехал отдыхать. Когда он приехал на место, его ожидали друзья с накрытым столом. Депутат поел и попил чай. Он указал, что алкоголь в этот день употреблял, в отличие от его друзей.
После застолья приятели предложили ему порыбачить и поохотиться, заверив, что все необходимые на эти виды деятельности разрешения есть. Но получилось так, что он отправился на охоту один с карабином, треногой и оптическим биноклем.
Рашкин спрятался в лесу вблизи опушки леса, вскоре он заметил животное. Из-за погодных условий, говорит парламентарий, он не смог точно определить, что это был за зверь. Когда он стрелял, то думал, что это кабан. Рашкин произвел два выстрела. Животное упало, когда охотник приблизился – он понял, что это лось.
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