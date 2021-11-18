Самая "привитая" от COVID-19 страна Европы вводит новые ограничения

08:15 Источник: Газета.Ru

С 18 ноября Ирландия вводит новые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости — в стране начнет действовать комендантский час на работу баров, ресторанов, ночных клубов. Об этом сообщает CNN. Также сертификаты о вакцинации станут обязательными при посещении театров и кинотеатров.

При этом отмечается, что уровень иммунизации жителей, включая детей-школьников, достиг 89,1% — страна лидирует среди всех европейских государств по уровню вакцинации.

Премьер-министр страны Мишель Мартин призвал к «коллективным усилиям», чтобы экономика Ирландии оставалась открытой, и указал на «картину, складывающуюся по всей Европе», — количество случаев заражения в целом растет и вынуждает правительства вводить новые ограничения.