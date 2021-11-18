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США затягивают продление виз десяткам сотрудников посольства РФ в США - Посол Антонов

08:30 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона затягивает продление виз почти 60 сотрудникам посольства и генконсульств России в США, еще около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве. Об этом рассказал журналистам в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников, <…> которым американская сторона затягивает продление виз», — сказал он, уточнив, что с учетом членов семей упомянутых сотрудников речь идет о 155 людях. «Около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, многие из которых находятся на „листе ожидания“ более одного года. Сталкиваемся с попранием семейных ценностей, когда у отдельных членов семей дипломатов есть визы, у других — нет», — продолжил глава российской дипмиссии.

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