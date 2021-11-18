Моравецкий предложил Германии не давать России «дополнительные деньги»

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Премьер-министр Польши предложил ФРГ не давать России «дополнительные деньги». Под этим понятием Матеуш Моравецкий понимает платежи за энергоресурсы.

В интервью газете Bild польский премьер призвал Германию остановить процедуры по запуску газопровода «Северный поток – 2». По мнению политика, российские власти тратят заработанные на продаже топлива деньги на модернизацию армии.

Также Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши «предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине». Говорит Москва