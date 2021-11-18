0
0
197
НОВОСТИ

Моравецкий предложил Германии не давать России «дополнительные деньги»

09:00 18.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Премьер-министр Польши предложил ФРГ не давать России «дополнительные деньги». Под этим понятием Матеуш Моравецкий понимает платежи за энергоресурсы.

В интервью газете Bild польский премьер призвал Германию остановить процедуры по запуску газопровода «Северный поток – 2». По мнению политика, российские власти тратят заработанные на продаже топлива деньги на модернизацию армии.

Также Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши «предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 18.11.2021
Россия собирается закупать больше картофеля в СНГ - СМИ
0
30
10:12 18.11.2021
Новый розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» провели в Москве
0
44
10:05 18.11.2021
Мария Захарова посоветовала главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами
0
68
10:00 18.11.2021
Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь в Тавушском направлении
0
77
09:32 18.11.2021
Несколько регионов России ожидает аномально холодная погода - Вильфанд
0
127
09:20 18.11.2021
Зеленский предложил Европе хранить стратегический резерв газа на Украине
0
148
09:05 18.11.2021
США попросили ряд стран высвободить часть нефти из стратегических резервов - Reuters
0
164
08:30 18.11.2021
США затягивают продление виз десяткам сотрудников посольства РФ в США - Посол Антонов
0
202
08:15 18.11.2021
Самая "привитая" от COVID-19 страна Европы вводит новые ограничения
0
296
08:00 18.11.2021
На учения POLARIS 21 Франция выведет почти половину своего военного флота
0
262

Возврат к списку