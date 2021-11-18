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НОВОСТИ

Зеленский предложил Европе хранить стратегический резерв газа на Украине

09:20 18.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Владимир Зеленский предложил Европе хранить стратегический резерв газа на Украине. При этом президент Украины пообещал снизить цену на транзит газа в Европейские страны.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, о своих предложениях Зеленский рассказал по телефону главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. При этом Зеленский в очередной раз указал, что проект «Северный поток — 2» представляет угрозу безопасности всей Европы.  Эхо Москвы

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