09:20 Источник: Эхо Москвы

Владимир Зеленский предложил Европе хранить стратегический резерв газа на Украине. При этом президент Украины пообещал снизить цену на транзит газа в Европейские страны.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, о своих предложениях Зеленский рассказал по телефону главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. При этом Зеленский в очередной раз указал, что проект «Северный поток — 2» представляет угрозу безопасности всей Европы. Эхо Москвы