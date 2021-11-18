Несколько регионов России ожидает аномально холодная погода - Вильфанд
09:32 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномально холодная погода ожидает Тюменскую, Кемеровскую, Омскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую области, республику Коми и Ненецкий автономный округ в ближайшие дни. Температура будет опускаться до -29...-31°С в отдельных регионах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С", - рассказал он.
Метеоролог также сообщил, что в Ненецком автономном округе и Коми в четверг и пятницу температура будет ниже нормы на 7-13°С. Минимальные значения прогнозируются в диапазоне -28...-31°С.
Кроме того, по словам Вильфанда, холодная погода будет сохраняться на Урале в ближайшие дни: температура будет ниже нормы на 4-8°С. "В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С, - сказал он.
НОВОСТИ
- 10:20 18.11.2021
- Россия собирается закупать больше картофеля в СНГ - СМИ
- 10:12 18.11.2021
- Новый розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» провели в Москве
- 10:05 18.11.2021
- Мария Захарова посоветовала главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами
- 10:00 18.11.2021
- Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь в Тавушском направлении
- 09:20 18.11.2021
- Зеленский предложил Европе хранить стратегический резерв газа на Украине
- 09:05 18.11.2021
- США попросили ряд стран высвободить часть нефти из стратегических резервов - Reuters
- 09:00 18.11.2021
- Моравецкий предложил Германии не давать России «дополнительные деньги»
- 08:30 18.11.2021
- США затягивают продление виз десяткам сотрудников посольства РФ в США - Посол Антонов
- 08:15 18.11.2021
- Самая "привитая" от COVID-19 страна Европы вводит новые ограничения
- 08:00 18.11.2021
- На учения POLARIS 21 Франция выведет почти половину своего военного флота
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать