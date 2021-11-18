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Несколько регионов России ожидает аномально холодная погода - Вильфанд

09:32 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально холодная погода ожидает Тюменскую, Кемеровскую, Омскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую области, республику Коми и Ненецкий автономный округ в ближайшие дни. Температура будет опускаться до -29...-31°С в отдельных регионах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С", - рассказал он.

Метеоролог также сообщил, что в Ненецком автономном округе и Коми в четверг и пятницу температура будет ниже нормы на 7-13°С. Минимальные значения прогнозируются в диапазоне -28...-31°С.

Кроме того, по словам Вильфанда, холодная погода будет сохраняться на Урале в ближайшие дни: температура будет ниже нормы на 4-8°С. "В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С, - сказал он.

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