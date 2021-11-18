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Мария Захарова посоветовала главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами

10:05 18.11.2021 Источник: Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главному редактору итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари топить дом своими газетами. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале дипломата в ответ на статью «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».

Захарова напомнила журналисту, что Италия ежегодно получает от России до 20 миллиардов кубометров газа, и предложила топить дом своими газетами, если российское топливо ему не нравится.

«Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», — написала Захарова.  Lenta.Ru

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