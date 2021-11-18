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Россия собирается закупать больше картофеля в СНГ - СМИ

10:20 18.11.2021 Источник: Известия

Россия намерена закупать больше картофеля в странах СНГ. Это следует из доклада Минсельхоза в правительство, с которым ознакомились «Известия». Мера позволит получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая возможна к весне. Из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленнее, а его объем ниже, сказано в письме Минсельхоза. Качество картофеля в этом году невысокое, добавили аграрии, продукция чрезмерно влажная и будет меньше храниться. Из-за сложностей с урожаем оптовые цены на овощ уже на 71,4% превысили прошлогодние.

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