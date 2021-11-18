В Томской области спасли заблудившегося в тайге вахтовика
10:32 18.11.2021 Источник: Lenta.ru
Полицейские в Томской области разыскали и спасли рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге. Мужчина пять дней питался замороженными ягодами. Об этом сообщили в региональном упралении МВД.
По данным ведомства, 14 ноября в дежурную часть поступило сообщение о пропаже человека с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от населенного пункта Белый Яр. 10 ноября рабочий ушел на охоту и не вернулся.
Прибывшим на место полицейским вахтовики показали направление, в котором ушел их товарищ. Правоохранители добрались до болотистой местности на снегоходах, дальше пришлось идти пешком в сторону предполагаемого маршрута охотника. Спустя несколько километров сотрудникам МВД удалось обнаружить следы, припорошенные снегом. По ним полицейские смогли установить местонахождение потерявшегося охотника.
50-летнего мужчину нашли в семи километрах от вахтового поселка. Он прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра. Полицейским охотник рассказал, что заблудился в тайге, подвернул ногу и идти дальше самостоятельно уже не смог. Вместо этого он пять дней ждал помощь, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев.
Полицейские оказали ему необходимую первую помощь и на руках вынесли обессилевшего мужчине из леса. Они помогли ему добраться до снегохода и довезли до вахтового поселка. Lenta.Ru
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