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НОВОСТИ

Новый розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» провели в Москве

10:12 18.11.2021

17 ноября в эфире телеканала «Москва 24» в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» состоялся очередной розыгрыш двух квартир среди москвичей, вакцинировавшихся от COVID-19.

Победителями стали Егор Николаевич и Анатолий Алексеевич, их имена озвучил актер театра и кино, почетный деятель искусств Москвы Анатолий Кот. Согласно законодательству, фамилии победителей озвучивать нельзя.

Как рассказал в ходе мероприятия глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов, в лотерее приняли участие 143 тыс. 270 москвичей, получивших первую дозу вакцины с 8 по 14 ноября.

Акция «Вакцина - твой ключ к здоровью!», инициированная МТПП, является продолжением стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Принять участие в ней могут совершеннолетние граждане РФ, имеющие московский полис ОМС. Им нужно получить первый компонент вакцины или повторно вакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.

За время прохождения акции будет разыграно 10 однокомнатных квартир, заключительный розыгрыш пройдет 24 ноября.

Проверить результаты розыгрыша можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".

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