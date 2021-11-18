Угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реальны - депутат Бундестага
11:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реалистичны, чтобы их нивелировать, нужно запустить "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.
"Все, что говорит Лукашенко, я воспринимаю реалистичным, в том числе и по этой причине нам нужен "Северный поток - 2". В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода "Ямал", который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода", - сказал он.
Новости
- 12:05 18.11.2021
- ЕГЭ лишает возможности педагогов по математике учить детей мыслить - Садовничий
- 12:00 18.11.2021
- В Москве выявили 4 062 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 18.11.2021
- В России зафиксировали 1 251 смерть из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 18.11.2021
- Великобритания способна «дать России отпор» в случае военного конфликта - Al Jazeera
- 11:05 18.11.2021
- Стихийный лагерь на линии границы с Польшей собираются покинуть более 200 мигрантов
- 10:32 18.11.2021
- В Томской области спасли заблудившегося в тайге вахтовика
- 10:20 18.11.2021
- Россия собирается закупать больше картофеля в СНГ - СМИ
- 10:12 18.11.2021
- Новый розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!» провели в Москве
- 10:05 18.11.2021
- Мария Захарова посоветовала главреду итальянской La Repubblica топить дом своими газетами
- 10:00 18.11.2021
- Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь в Тавушском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать