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Угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реальны - депутат Бундестага

11:00 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реалистичны, чтобы их нивелировать, нужно запустить "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.

"Все, что говорит Лукашенко, я воспринимаю реалистичным, в том числе и по этой причине нам нужен "Северный поток - 2". В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода "Ямал", который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода", - сказал он.

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