Стихийный лагерь на линии границы с Польшей собираются покинуть более 200 мигрантов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 мигрантов, включая детей, в четверг утром собрали вещи и собираются покинуть палаточный лагерь, расположенный на линии белорусско-польской границы.

Как передает корр. ТАСС с места события, мигранты собрали палатки, спальные мешки и отошли большой группой от лагеря. Предполагается, что в сопровождении белорусских пограничников они проследуют к транспортно-логистическому центру "Брузги", который находится примерно в полутора километрах от границы. Здесь уже находится около одной тысячи мигрантов.