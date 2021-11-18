Талибам стало сложнее бороться с ИГ из-за заморозки США финансовых активов - посол РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировка финансовых активов Афганистана американскими властями усложнила борьбу движения "Талибан" (запрещено в РФ) с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Когда США заблокировали финансовые активы Афганистана, банковская система страны перестала работать из-за западных санкций. Это больно ударило по антитеррористическому потенциалу новых афганских властей. Им стало сложнее бороться с ИГ, в Афганистане снова начались теракты, которых не было полтора месяца после того, как талибы взяли власть в августе", - сказал дипломат.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.